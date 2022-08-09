"Війна закінчиться там, де почалася". Зеленський відреагував на вибухи в Криму

Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалася з Криму і повинна закінчитися Кримом - його звільненням. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з кращих місць в Європі, на одне з найнебезпечніших місць. Але ми повернемося до Криму", - зазначив він.
За його словами, від Харкова до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки - все це частина нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною.
Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України. Відомо про загибель принаймні однієї особи та кількох поранених. Українська сторона заперечує причетність.
Всі подробиці сьогоднішнього інциденту - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".
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