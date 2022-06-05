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Война в Украине вызвала панику у Европы, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Турции считают, что вторжение России в Украину начало панику среди стран Европы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед членами правящей "Партии справедливости и развития".

"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе в результате украинско-российского кризиса", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Глава турецкого государства добавил, что молится за то, чтобы мир как можно скорее вышел из кризиса, который был вызван вторжением российский войск на территорию Украины.

Напомним, ранее Эрдоган объявил о начале спецоперации на сирийской границе. Анкара хочет создать "зону безопасности" глубиной 30 км.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, "террористические организации" курдов поддерживают не только Швеция и Финляндия. Это также делают в Германии, Франции и Нидерландах.

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ТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганСирияВойна России против Украины