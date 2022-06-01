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Эрдоган обвинил в поддержке терроризма еще три страны: "не только Финляндия и Швеция"

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Анкара, Среда 01 июня 2022 14:22
Эрдоган обвинил в поддержке терроризма еще три страны: "не только Финляндия и Швеция" Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Террористические организации поддерживают не только Швеция и Финляндия. Это также делают в Германии, Франции и Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана, которого цитирует NTV.

Он в очередной раз выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку те "поддерживают террористические организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвления".

"Они (Финляндия и Швеция - ред.) защищают эти террористические организации вместе с полициями Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока не предоставили ни одного конкретного документа, который гарантировал бы обратное. Поэтому те, кто передает террористической организации оружие и технику, заслуживают звания террористического, а не правового государства", - заявил Эрдоган.

Напомним, в Анкаре продолжают блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии из-за их позиции в отношении участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов.

Добавим, Турция также потребовала от этих двух стран официальных гарантий, которые свидетельствовали об отказе поддержки РПК.

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НАТО Франция Нидерланды Швеция Германия Турция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган
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