Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии

Турция начала новую спецоперацию на сирийской границе. Анкара хочет создать "зону безопасности" глубиной 30 км.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По его словам, Турция начинает новый этап борьбы с терроризмом. Целью операции является "освобождение" нескольких районов возле южной границы.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что после этого последуют и другие фазы по зачистке приграничных районов.