Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
Турция начала новую спецоперацию на сирийской границе. Анкара хочет создать "зону безопасности" глубиной 30 км.
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
По его словам, Турция начинает новый этап борьбы с терроризмом. Целью операции является "освобождение" нескольких районов возле южной границы.
"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что после этого последуют и другие фазы по зачистке приграничных районов.
Стоит отметить, что Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ.
Анкара заявляется, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").
Ранее в США сказали, что опасаются действий Турции на сирийской границе, поскольку это поставит под угрозу американские силы и кампанию коалиции против ИГИЛ.