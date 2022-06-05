Війна в Україні викликала паніку у Європи, - Ердоган

У Туреччині вважають, що вторгнення Росії в Україну почало паніку серед країн Європи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet , про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку".

"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган у своєму виступі.

Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов з кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.