Война в Украине - цветочки. Зеленский рассказал, что ждет мир в случае победы России
Если Россия победит в войне против Украины, то сама война, энергетический и продовольственный кризисы покажутся цветочками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время онлайн встречи с представителями африканских СМИ.
"Если Путин победит в этой войне - это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос", - говорит он.
По словам президента, спровоцированная продовольственная опасность, спровоцированный энергокризис, спровоцированная война Россией - "это начало, это цветочки, по сравнению с тем, что будет".
"Не дай Бог, чтобы Россия победила в этой войне. Сколько можно наступать на эти грабли?" - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что если бы Россия действительно хотела прекращения войны, то не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.
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