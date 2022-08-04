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Війна в Україні - квіточки. Зеленський розповів, що чекає світ у випадку перемоги Росії

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 18:32
Війна в Україні - квіточки. Зеленський розповів, що чекає світ у випадку перемоги Росії Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо Росія переможе у війні проти України, то сама війна, енергетична та продовольча кризи здаватимуться квіточками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.

"Якщо Путін переможе у цій війні - це початок третьої світової війни. Я в цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те саме. У світі буде хаос", - каже він.

За словами президента, спровокована продовольча небезпека, спровокована енергокриза, спровокована війна Росією - "це початок, це квіточки, у порівнянні з тим, що буде".

"Не дай Боже, щоб Росія перемогла у цій війні. Скільки можна наступати на ці граблі?" - додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що якби Росія справді хотіла припинення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь та не плодила б на українській території масові могили вбитих невинних людей.

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