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Война в Украине может привести к голодным бунтам в бедных странах, - ВТО

Фото: Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор ВТО (flickr.com/iiss_org)
Автор: Владимир Костырин

В результате войны России против Украины резкий рост мировых цен на продовольствие может спровоцировать голодные бунты и беспорядки в бедных странах. Такой прогноз дали во Всемирной торговой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала обратила внимание, что 35 стран Африки зависят от поставок продовольствия из региона Черного моря, при этом на Украину и РФ приходится 24% мировых поставок пшеницы.

"Я думаю, что мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным", - заявила она.

Оконджо-Ивеала добавила, что еда и энергоресурсы являются двумя наибольшими статьями расходов в потребительской корзине бедных людей во всем мире.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять свое место во Всемирной торговой организации.

К слову, перед этим глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за войны России против Украины продовольственная безопасность во всем мире поставлена под угрозу.

Напомним, недавно глава МВФ предупредила о последствия войны РФ против Украины для мировой экономики.

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Всемирная торговая организацияАфрикаВойна России против Украины