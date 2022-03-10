Всемирная торговая организация может исключить Россию. Впервые в истории
Россия может потерять свое место во Всемирной торговой организации (WTO). Это будет первый такой случай в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Россия может потерять свое место во Всемирной торговой организации и такой случай будет впервые в истории.
На данный момент США уже ведут переговоры с другим странами ВТО по поводу исключения России из этой организации.
Всемирная Торговая организация – интеграционная организация, которая была создана в 1995 году с целью регулирования международной торговли и торгово-политических отношений государств-членов. Сейчас в этой организации состоит 160 государств.
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