Війна в Україні може призвести до голодних бунтів у бідних країнах, - СОТ

В результаті війни Росії проти України різке зростання світових цін на продовольство може спровокувати голодні бунти та заворушення в бідних країнах. Такий прогноз дали у Світовій організації торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

Генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала звернула увагу, що 35 країн Африки залежать від постачання продовольства з регіону Чорного моря, при цьому на Україну і РФ припадає 24% світових поставок пшениці.

"Я думаю, що ми маємо бути дуже стурбовані. Вплив на ціни на продукти харчування і голод в цьому і наступному році може бути значним", - заявила вона.

Оконджо-Івеала додала, що їжа та енергоресурси є двома найбільшими статтями витрат у споживчому кошику бідних людей у всьому світі.