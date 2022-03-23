Война РФ против Украины угрожает продовольственной безопасности во всем мире, - глава Еврокомиссии

Из-за войны России против Украины продовольственная безопасность во всем мире поставлена под угрозу, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что последствия агрессии Кремля выходят далеко за пределы Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Поскольку гуманитарные потребности уже достигли рекордно высокого уровня, развязанная Кремлем война угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - сказала она во время выступления на Европейском гуманитарном форуме.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 2,5 миллиарда евро на решение проблемы нехватки продовольствия в мире.

"ЕС, крупнейший в мире гуманитарный донор, еще больше увеличивает свою поддержку в размере 2,5 млрд евро до 2024 года, чтобы помочь регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности, и принять специальные меры по увеличению производства продуктов питания в Европе", - сообщила председатель Еврокомиссии.