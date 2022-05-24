UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война в Украине может перейти в позиционную: когда это может произойти и что означает

Фото: война в Украине может перейти в позиционную (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Россия может прибегнуть к позиционной войне где-то в конце июня. Когда как раз наступит пик готовности украинских войск к контрнаступлению.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины".

Как рассказала изданию аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, переход к позиционной войне, безусловно, является менее желательным сценарием для Украины, поскольку в таком случае наша армия отказывается от стратегического контрнаступления, а россияне политически и военно окапываются на захваченных территориях, перестав гнать свою технику и солдат вперед.

"Тогда Россия провозгласит аннексию всех оккупированных территорий, а затем начнет давить на слабые места в некоторых западных странах и играть в мнимую готовность вести переговоры. С позиций, что Россия на каких-то условиях остается на оккупированных территориях и начинает переговоры о НАТО, безопасности, двусторонних договорах, статусе Донбасса и Крыма и т.д., это уже второстепенно", - пояснила Золкина.

Она добавила, оккупанты будут пытаться предупредить украинское контрнаступление, приостановив поставки западного вооружения нашей стране под предлогом своей готовности к переговорам.

И такой сценарий в медиа-сфере уже начал понемногу раскручиваться после 9 мая, хотя еще и не является основным.

Напомним, также эксперты рассказали РБК-Украина, когда наша армия может перейти в масштабное контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна России против Украины