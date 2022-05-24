Война в Украине может перейти в позиционную: когда это может произойти и что означает

Как рассказала изданию аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, переход к позиционной войне, безусловно, является менее желательным сценарием для Украины, поскольку в таком случае наша армия отказывается от стратегического контрнаступления, а россияне политически и военно окапываются на захваченных территориях, перестав гнать свою технику и солдат вперед.

"Тогда Россия провозгласит аннексию всех оккупированных территорий, а затем начнет давить на слабые места в некоторых западных странах и играть в мнимую готовность вести переговоры. С позиций, что Россия на каких-то условиях остается на оккупированных территориях и начинает переговоры о НАТО, безопасности, двусторонних договорах, статусе Донбасса и Крыма и т.д., это уже второстепенно", - пояснила Золкина.

Она добавила, оккупанты будут пытаться предупредить украинское контрнаступление, приостановив поставки западного вооружения нашей стране под предлогом своей готовности к переговорам.

И такой сценарий в медиа-сфере уже начал понемногу раскручиваться после 9 мая, хотя еще и не является основным.

Напомним, также эксперты рассказали РБК-Украина, когда наша армия может перейти в масштабное контрнаступление.

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