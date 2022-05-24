Війна в Україні може перейти в позиційну: коли це може статися і що означає

Як розповіла виданню аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна, перехід до позиційної війни, безумовно, є менш бажаним сценарієм для України, оскільки у такому випадку наша армія відмовляється від стратегічного контрнаступу, а росіяни політично і військово окопуються на захоплених територіях, переставши гнати свою техніку і солдатів вперед.

"Тоді Росія проголосить анексію всіх окупованих територій, а потім почне тиснути на слабкі місця в деяких західних країнах і грати в уявну готовність вести переговори. З позицій, що Росія на якихось умовах залишається на окупованих територіях і починає переговори про НАТО, безпеку, двосторонні договори, статус Донбасу і Криму і т.д., це вже другорядне", - пояснила Золкіна.

Вона додала, окупанти намагатимуться попередити український контрнаступ, призупинивши постачання західного озброєння нашій країні під приводом своєї готовності до переговорів.

І такий сценарій у медіа-сфері вже почав потроху розкручуватися після 9 травня, хоча ще й не є основним.

Нагадаємо, також експерти розповіли РБК-Україна, коли наша армія може перейти в масштабний контрнаступ.

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