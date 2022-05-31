Война в Украине изменила восприятие мирового порядка, - Эрдоган

Война России против Украины заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, основанного на правилах, конкуренции великих государств. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Лидер Турции также заявил, что позиция некоторых мировых лидеров в отношении НАТО, как устаревшей и неактуальной организации является ошибочной, таким образом они проявляют свою "стратегическую близорукость".

"Война в Украине также вдохнула новую жизнь в НАТО, возможно, самый большой военный альянс в истории", – отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент Украины со своим турецким коллегой провели телефонный разговор. Главной темой беседы стали разные аспекты войны против РФ.

Также Турция настаивает на том, чтобы Россия и Украина установила справедливый мир путем дипломатии. В то же время Эрдоган отметил, что его страна не намерена разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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