Война в Украине изменила восприятие мирового порядка, - Эрдоган
Война России против Украины заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, основанного на правилах, конкуренции великих государств. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
"Война в Украине также вдохнула новую жизнь в НАТО, возможно, самый большой военный альянс в истории", – отметил Эрдоган.
Лидер Турции также заявил, что позиция некоторых мировых лидеров в отношении НАТО, как устаревшей и неактуальной организации является ошибочной, таким образом они проявляют свою "стратегическую близорукость".
Ранее сообщалось, что президент Украины со своим турецким коллегой провели телефонный разговор. Главной темой беседы стали разные аспекты войны против РФ.
Также Турция настаивает на том, чтобы Россия и Украина установила справедливый мир путем дипломатии. В то же время Эрдоган отметил, что его страна не намерена разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.