Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощи Запада недостаточно, - Марченко

В Министерстве финансов ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Украина получила финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения России, но этого недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию El Pais.

"Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов", - сказал он.

Министр сообщил, что Украина имеет определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени.

"Мы ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем", - добавил Марченко.