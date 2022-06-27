Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощи Запада недостаточно, - Марченко

В Министерстве финансов ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Украина получила финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения России, но этого недостаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию El Pais.
"Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов", - сказал он.
Министр сообщил, что Украина имеет определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени.
"Мы ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем", - добавил Марченко.
Напомним, Украина пока что получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы вырастут. В июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.