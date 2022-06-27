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Війна коштує бюджету 5 млрд доларів на місяць, але допомога Заходу недостатня, - Марченко

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві фінансів очікували, що війна триватиме від одного до трьох місяців. Україна отримала фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, але цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка виданню El Pais.

"Війна коштує нам 5 млрд доларів США на місяць. Підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат", - сказав він.

Міністр повідомив, що Україна має певні домовленості та підтримує комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу.

"Ми очікували, що війна триватиме від одного до трьох місяців. Зараз ми не можемо прогнозувати точно. Витрати та збитки нашої економіки збільшуються з кожним днем", - додав Марченко.

Нагадаємо, Україна поки що отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба у 5 млрд доларів. Але вже найближчим часом обсяги зростуть. У червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів.

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Міністерство фінансів України