Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь
Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы вырастут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.
"По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов", - сказал он.
По его словам, действительно, пока те суммы помощи, которые получает Украина, меньше рассчитанной потребности 5 млрд долларов.
"Верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи вырастут", - добавил Гелетий.
Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставят 8 млрд долларов, Европейский союз-9 млрд евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.