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Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 14:56
Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы вырастут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

"По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, действительно, пока те суммы помощи, которые получает Украина, меньше рассчитанной потребности 5 млрд долларов.

"Верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи вырастут", - добавил Гелетий.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставят 8 млрд долларов, Европейский союз-9 млрд евро.

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Национальный банк Украины
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