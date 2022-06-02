Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь

Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы вырастут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube .

"По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, действительно, пока те суммы помощи, которые получает Украина, меньше рассчитанной потребности 5 млрд долларов.

"Верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи вырастут", - добавил Гелетий.