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Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощи Запада недостаточно, - Марченко

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 13:23
Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощи Запада недостаточно, - Марченко Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Министерстве финансов ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Украина получила финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения России, но этого недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию El Pais.

"Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов", - сказал он.

Министр сообщил, что Украина имеет определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени.

"Мы ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем", - добавил Марченко.

Напомним, Украина пока что получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы вырастут. В июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов.

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Министерство финансов Украины
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