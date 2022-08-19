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Война не смогла психологически сломать украинцев, - Антипович

Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Социологические данные свидетельствуют, что война психологически не смогла сломать украинцев. Напротив, люди начали верить в себя.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Эти психологические изменения нас не сломали, война нас не сломала, мы психологически оказались устойчивыми. Нам еще говорить об истощении или о какой-то катастрофе не приходится, мы молодцы, общество украинское - молодцы", - сказал он.

Антипович отметил, что группа "Рейтинг" до войны социологически измеряла индекс жизнестойкости, индекс психологического истощения, эмоциональное напряжение, и видела, что все было не все так гладко.

"Мы и до войны не видели каких-то перспектив, мы смотрели, как все плохо, нас не устраивала власть, ситуация в государстве, мы были недовольны, не верили в собственные силы. А с войной мы начали верить в себя", - сообщил социолог.

Он привел пример отношения к государству или экономическому положению.

"Да, все ухудшается, но на фоне той ямы, в которой мы находимся, а именно войны, конечно, наши ожидания лучше. И все, что было в прошлом, было, оказывается, не так уж и плохо. И 1991 год, и 2000 год, и 2010 год - это все было не так плохо и наши требования изменились, мы по-другому теперь смотрим на мир. Есть простые вещи: выжить, обеспечить семью, обеспечить безопасность - это простые очень вещи, они к выживанию относятся. А хочется верить, что мы будем жить лучше", - добавил Антипович.

Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сказал, что после начала войны разница во взглядах между жителями различных регионов Украины исчезла, а в ответах нет отличий по абсолютному большинству вопросов.

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