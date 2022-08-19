Війна не змогла психологічно зламати українців, - Антипович

Соціологічні дані свідчать, що війна не змогла психологічно зламати українців. Навпаки, люди почали вірити в себе.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
"Ці психологічні зміни нас не зламали, війна нас не зламала, ми психологічно виявилися стійкими. Нам ще говорити про виснаження або про якусь катастрофу не доводиться, ми молодці, суспільство українське - молодці", - сказав він.
Антипович зазначив, що група "Рейтинг" до війни соціологічно вимірювала Індекс життєстійкості, Індекс психологічного виснаження, емоційне напруження, і бачила, що все було не все так гладко.
"Ми і до війни не бачили якихось перспектив, ми дивилися, як все погано, нас не влаштовувала влада, ситуація в державі, ми були незадоволені, не вірили у власні сили. А з війною ми почали вірити в себе", - повідомив соціолог.
Він навів приклад ставлення до держави або економічного становища.
"Так, все погіршується, але на тлі тієї ями, в якій ми знаходимося, а саме війни, звичайно, наші очікування краще. І все, що було в минулому, було, виявляється, не так вже й погано. І 1991 рік, і 2000 рік, і 2010 рік - це все було не так погано і наші вимоги змінилися, ми по-іншому тепер дивимося на світ. Є прості речі: вижити, забезпечити сім'ю, забезпечити безпеку - це прості дуже речі, вони до виживання відносяться. А хочеться вірити, що ми будемо жити краще", - додав Антипович.
Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що після початку війни різниця в поглядах між жителями різних регіонів України зникла, а у відповідях немає відмінностей з абсолютної більшості питань.