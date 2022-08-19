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Восток и Запад вместе: после начала войны разница во взглядах украинцев исчезла

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Украина, Пятница 19 августа 2022 10:59
Восток и Запад вместе: после начала войны разница во взглядах украинцев исчезла Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

После начала войны разница во взглядах между жителями различных регионов Украины исчезла. В ответах нет отличий по абсолютному большинству вопросов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Наконец-то Восток и Запад вместе. И самое главное, когда смотришь динамику в регионах и видишь, что Западная Украина как относилась, так и относится к определенному вопросу, а все изменения произошли в основном на Востоке и Юге, Центральная Украина во многом подтянулась, потому идеологический аспект существенно изменился", - сказал Антипович.

Как отметил социолог, в исследованиях нет разницы по абсолютному большинству вопросов между ответами жителя Восточной Украины и жителя Западной Украины.

По его словам, некоторые факторы постоянно раздувались во время выборов до войны, и в принципе этим украинец во многом жил, разница между Востоком и Западом, русскоязычными и украиноязычными людьми.

"Все это существовало до войны. Так вот, все это исчезло", - добавил социолог.

Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сказал, что после начала войны Россия стала врагом для 100% украинцев.

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