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Война в Сирии не закончена, - Асад

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Сирии Башар Асад заявил, что война в стране еще не закончена. По его словам, боевики хотят, чтобы война продолжалась долго.

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Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Отметим, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

"Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время", - сказал Асад.

Ранее сообщалось, что в Сирии правительственные войска совместно с российскими союзниками наносили удары с земли и воздуха по школах и больницах.

В частности, в Сирии в результате авиаудара России погибли гражданские. Жертвами авиаудара стали по меньшей мере 16 человек.

Также РБК-Украина писало, что власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллу Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции.

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Новости Украины Война в СирииБашар Асад