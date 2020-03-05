В Сирии в результате авиаудара России погибли гражданские

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Жертвами авиаудара стали по меньшей мере 16 человек

В сирийской провинции Идлиб в результате удара российской авиации по птицеферме погибли более 10 гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По данным представителя Управления гражданской обороны Сирии Мухаммеда Мервана, российская авиация в ночь на четверг, 5 марта, совершила два удара по птицеферме близ населенного пункта Марратмисрин в провинции Идлиб.

Отмечается, что в результате авиаударов погибли по меньшей мере 16 гражданских, которые прятались на территории птицефермы. Еще 18 мирных жителей пострадали. Сейчас под завалами птицефермы остаются люди.

Очевидец инцидента Халил Мухаммед, которому удалось выбраться из-под завалов рассказал, что авиаудары были осуществлены около 02:30 ночи.

Напомним, ранее в Управлении гражданской обороны Сирии сообщали, что в результате атак сил режима Башара Асада и российской авиации в провинции Идлиб во вторник погибли 12 мирных жителей. Удары были нанесены по городу Идлиб, а также по поселку Бенниш и селе Удван в районе Сехил Рудж.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в провинции Ідлиб, а также он выразил особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий в Сирии.