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Війна в Сирії не закінчена, - Асад

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Сирії Башар Асад заявив, що війна в країні ще не закінчена. За його словами, бойовики хочуть, щоб війна тривала довго.

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Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

Зазначимо, збройний конфлікт у Сирії триває з 2011 року.

"Поки терористи займають деякі райони нашої країни і здійснюють різного роду злочини і вбивства, війна не закінчена. І я думаю, що їх керівники мають намір зробити так, щоб вона тривала ще довгий час", - сказав Асад.

Раніше повідомлялося, що у Сирії урядові війська спільно з російськими союзниками наносили удари з землі та повітря по школах і лікарнях.

Зокрема, в Сирії в результаті авіаудару Росії загинули цивільні. Жертвами авіаудару стали щонайменше 16 людей.

Також РБК-Україна писало, що влада США звинуватила міністра оборони Сирії Алі Абдуллу Айюба у перешкоджанні припинення вогню на півночі країни і ввели проти нього санкції.

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Новини України Війна в СиріїБашар Асад