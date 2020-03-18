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США ввели санкции против министра обороны Сирии

Новости » Политика     18.03.2020 - 10:10
США ввели санкции против министра обороны Сирии
Фото: флаг США (twitter.com)

США заморозили все имущество и активы сирийского министра в Америке

Власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Как сообщается, США заморозили все имущество и активы сирийского министра в Америке, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции из-за того, что Айюб препятствовал прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года. Такие действия привели к тому, что почти миллион человек покинули свои дома.

Отмечается, что генерал-лейтенант Айюб занимает должность заместителя главнокомандующего - министра обороны Сирии с 2018 года.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выступают за прекращение огня в сирийской провинции Идлиб и возврат к выполнению достигнутого в 2018 году сочинского соглашения. Помпео отметил, что Вашингтон поможет в вопросе достижения снижения уровня насилия в Сирии и недопущения гуманитарного кризиса в провинции Идлиб. Кроме того, Помпео подчеркнул, что Турция имеет полное право на самооборону.

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