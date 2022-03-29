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Война России против Украины: бизнес потерял почти треть торговых точек

Фото: украинский ритейл сильно пострадал от вторжения России (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С начала войны России против Украины ритейл потерял почти треть торговых точек. Больше всего пострадал сегмент ювелирных изделий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ассоциации ритейлеров Украины.

Сообщается, что число работающих торговых объектов за месяц боевых действий в Украине сократилось на 29%. Количество открытых точек составляет 9 701 при общей численности 13 674. При этом из 71% открытых объектов 15-18% работают по ограниченному графику или несколько дней в неделю, остальные 52% испытывают сложности с наличием товаров у производителей и их доставкой.

Фото: потери украинского ритейла

Фото: сокращение украинского ритейла за месяц

Ювелирный сегмент

На сегодня наибольшее количество закрытых объектов пришлось на ювелирный сегмент. Здесь приостановили работу 1119 точек, что составляет 85% отрасли. Сейчас открыто всего 194 магазина, они в основном работают на Западе Украины и крупных городах, которые не в зоне активных боевых действий.

Индустрия развлечений и fashion-ритейл

Этот сегмент понес наибольшие потери в процентном измерении. В частности, из 46 ТРЦ и кинотеатров закрыто 40 или 87%. Продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынужденно закрыли 72% магазинов, или 368 точек из 510.

Часть ТРЦ повреждены или уничтожены, например, ТРЦ Nikolsky в Харькове, ТРЦ Fabrika в Херсоне, ТРЦ Retroville в Киеве и другие.

Бытовая и цифровая техника

На сегодня 51% ритейла бытовой и цифровой техники тоже не работает. Кроме проблем с работой в зонах боевых действий, у таких сетей, как "Фокстрот", уничтожены некоторые склады. Также резко изменился спрос на разные категории товаров.

Непродовольственный ритейл

Приблизительно на треть снизилось количество магазинов в непродовольственном ритейле. Так, из 111 торговых точек по продаже стройматериалов остались открытыми только 76, а в сегменте товаров для дома, бытовой химии и косметики было закрыто 724 магазина или 27% отрасли.

Фармацевтический сегмент

В фармацевтическом сегменте закрыто 625 аптек, что составляет 16% отрасли.

Продуктовый ритейл

Продовольственный сегмент (мини-маркеты, супермаркеты) снизился на 580 точек (-17% отрасли). В продуктовом ритейле остро стоят вопросы наличия товаров и их логистика, особенно в зонах боевых действий.

Напомним, ранее розничные сети призывали поставщиков не повышать отпускные цены на продукты питания.

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