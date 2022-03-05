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Розничные сети призывают поставщиков не повышать отпускные цены на продукты питания

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Киев, Суббота 05 марта 2022 17:22
Розничные сети призывают поставщиков не повышать отпускные цены на продукты питания Фото: поставщиков продуктов питания просят не повышать цены (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ассоциация ритейлеров Украины призывает производителей и поставщиков не повышать отпускные цены на продукты питания. Это нужно, чтобы они оставались доступными для населения в условиях войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации, которое есть в распоряжении издания.

В заявлении говорится, что на сегодня розничные сети, несмотря на недостаточное количество транспорта, сложную логистику, опасные условия для работников, принимают все меры, чтобы обеспечить население продуктами питания. Одним из принципиальных условий доступности товаров остается их стоимость.

"Ассоциация ритейлеров Украины обращается ко всем производителям и поставщикам продуктов питания с просьбой не повышать отпускные цены для субъектов розничной торговли, как это происходит отдельными субъектами хозяйствования. Ведь такое повышение цен оказывает негативное влияние на потребителя", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что за последнюю неделю торговые наценки на социальные продукты питания в крупнейших сетях были стабильны и не повышались.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин открыл новую горячую линию по гуманитарным вопросам.

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