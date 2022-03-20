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Війна Росії проти України. 25-й день: як пройшла ніч у різних областях країни

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Київ, Неділя 20 березня 2022 10:14
Війна Росії проти України. 25-й день: як пройшла ніч у різних областях країни Фото: війна РФ проти України триває 25-й день (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Київська область

Ніч пройшла відносно спокійно, попри постійні повітряні тривоги. Ворог відмовився від активних дій та активно окопується, зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику. Бої та обстріли в Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі.

Загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Переміщення ворога зафіксовано в Вишгородському та в Броварському районах.

Чернігівська область

19 березня у Чернігові обстріляно багатоповерхівки, промислові райони. Вночі - повітряні тривоги в Чернігові та області. У місті немає світла, опалення, проблеми зі зв‘язком, більша частина без газу.

Сумська область

Артобстріли передмістя Сум тривають вже тиждень, не обійшлася без них і ця ніч. Також вночі була повітряна тривога.

Житомирська область

Нічні тривоги. Ракетний удар по одному з сіл Коростенського району. Зруйновано промислову будівлю. Жертв немає.

Харківська область

Вночі у Харкові були кілька атак, є загоряння житлових будинків, працюють рятувальники. Увечері внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинули 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина. Ударів з неба по Харкову суттєво поменшало. На сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати.

ЗСУ по деяких напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони. 19 березня в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгвардії знищив велику кількість живої сили та техніки окупантів. Росіяни намагаються прорватися в напрямку на Ізюм, але ЗСУ ведуть бої.

Луганська область

Вночі були обстріли Лисичанська та Рубіжного.За добу у Сєвєродонецьку та Рубіжному пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

Донецька область

Ніч неспокійна. Обстріли по всій лінії: Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк. Мар'їнка - спроби прориву. Місто сильно пошкоджене вогнем. Важка ситуація в Маріуполі. У місті голод, йдуть вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати з міста.

В окупованих селищах поблизу Маріуполя - Мангуш, Мелекіне - зібралося багато біженців. По решті території області ситуація напружена, але здебільшого контрольована, крім Волновахи.

Миколаївська область

Були обстріли міста з градів, повітряна тривога. Продовжуються бої в області. Проходить евакуація з сіл, які відстояли, та доставлення гуманітарки. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло.

Херсонська область

Ніч неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів. Ця інформація уточнюється. Загалом ситуація в області з кожним днем наближається до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають окупанти, майже гуманітарна катастрофа.

Щодня збільшується кількість місць, де росіяни роздають свою гумдопомогу. Все це робиться під фільмування відеокамер ворожих ЗМІ.

Решта регіонів

Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Одеська, Полтавська, Львівська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області - ніч пройшла загалом спокійно, періодичні повітряні тривоги.

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