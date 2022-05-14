Война против Украины стала началом конца Путина, - лидер правящей партии в Германии

"Я убежден, что эта война ознаменует конец Владимира Путина", - отметил он.

Он также ответил на вопрос о том, будет ли Путин свергнут в своей стране.

"Население признает, что Путин и его элита несут ответственность за то, что эта бесчеловечная война в Украине будет стоить процветания, рабочих мест и жизненных перспектив в их собственной стране. Путин на годы изолировал Россию этой войной", - подчеркнул Клингбейль.

Он добавил, что санкции отбросили одиннадцатую по величине экономику в мире на десятилетия назад, а квалифицированные кадры тысячами просто покидают Россию.