Путин не изменил своих намерений по поводу войны в Украине, - Шольц

Спустя два с половиной месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц не обнаружил никаких изменений в настроении лидера Кремля Владимира Путина. При этом он добавил, что Россия не достигла ни одной из целей войны, о которых она заявляла в самом начале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шольца порталу T-online .

По его словам, Украина не была завоевана, а защищалась с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием.

"НАТО не вывело, а даже усилило свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще сильнее, когда Финляндия и Швеция присоединятся к нему", - заявил Шольц.

По его словам, российские военные сами понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десять лет афганской кампании Советского Союза.

"Постепенно Путин должен осознать, что выход из этой ситуации возможен только через взаимопонимание с Украиной", - заявил канцлер.