Війна проти України стала початком кінця Путіна, - лідер правлячої партії в Німеччині

Війна проти України стала початком політичного кінця для президента Росії Володимира Путіна. Причому повалити його може населення власної країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбейля для RND.
"Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець Володимира Путіна", - зазначив він.
Він також відповів на питання про те, чи буде Путін повалений у своїй країні.
"Населення визнає, що Путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. Путін на роки ізолював Росію цією війною", - підкреслив Клінгбейль.
Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають Росію.
Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що Путін не змінив своїх намірів з приводу війни в Україні. Але має зрозуміти, що вихід з цієї ситуації можливий тільки через взаєморозуміння з Україною.
До цього у Путіна заявили про можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
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