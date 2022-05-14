Війна проти України стала початком кінця Путіна, - лідер правлячої партії в Німеччині

"Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець Володимира Путіна", - зазначив він.

Він також відповів на питання про те, чи буде Путін повалений у своїй країні.

"Населення визнає, що Путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. Путін на роки ізолював Росію цією війною", - підкреслив Клінгбейль.

Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають Росію.