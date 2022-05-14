Война минимум до конца года: в МВД объяснили, почему Россия хочет "тянуть" к зиме

Россия может затягивать войну против Украины минимум до конца этого года. Враг надеется, что серьезный энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с РФ.

"Россияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему - согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (оккупанты - ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют", - пояснил Андрусив.

Напомним, по данным украинской разведки, перелом в войне с Россией наступит в августе, а к концу года завершится большинство сражений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.