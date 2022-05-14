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Війна мінімум до кінця року: в МВС пояснили, чому Росія хоче "тягнути" до зими

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Київ, Субота 14 травня 2022 11:35
Війна мінімум до кінця року: в МВС пояснили, чому Росія хоче "тягнути" до зими Фото: війна в Україні затянеться мінімум до кінця року (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія може затягувати війну проти України мінімум до кінця цього року. Ворог сподівається, що серйозна енергетична криза, яка виникне ближче до зими, змусить Захід "домовлятися" з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС України Віктора Андрусіва в ефірі телемарафону.

"Росіяни планують мінімально тягнути до кінця року. Пояснюю чому - згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні теж ці проблеми почнуться, і проблеми серйозні з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже сильно ростуть, і наразі ставка кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з РФ. І якщо вони (окупанти - ред.) протримаються до кінця року, то тоді вони очікують, що з ними будуть домовлятися по тому, що вони вимагають", - пояснив Андрусів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

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