Війна мінімум до кінця року: в МВС пояснили, чому Росія хоче "тягнути" до зими

Росія може затягувати війну проти України мінімум до кінця цього року. Ворог сподівається, що серйозна енергетична криза, яка виникне ближче до зими, змусить Захід "домовлятися" з РФ.

"Росіяни планують мінімально тягнути до кінця року. Пояснюю чому - згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні теж ці проблеми почнуться, і проблеми серйозні з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже сильно ростуть, і наразі ставка кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з РФ. І якщо вони (окупанти - ред.) протримаються до кінця року, то тоді вони очікують, що з ними будуть домовлятися по тому, що вони вимагають", - пояснив Андрусів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв.

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