Война за Карабах: Армения назвала число погибших военных

Судмедэкспертиза Армении подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс опознания тел продолжается.

Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook

Так, с начала войны до сегодняшнего дня был взят 1441 образец для организации процесса опознания тел.

По состоянию на 1 января на рассмотрении находится 871 образец тел или останков.

"По состоянию на 1 января судебно-медицинскую экспертизу прошли 3330 тел", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине ноября Армения сообщала о 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе.

РБК-Украина писало, что в 2020 году между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны.