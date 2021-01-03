Війна за Карабах: Вірменія назвала кількість загиблих військових

Судмедекспертиза Вірменії підтвердила 3 330 загиблих військовослужбовців в Нагірному Карабасі. Процес упізнання тіл триває.

Про це заявила прес-секретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян на своїй сторінці в Facebook

Так, з початку війни до сьогоднішнього дня був взятий 1441 зразок для організації процесу впізнання тіл.

Станом на 1 січня на розгляді знаходиться 871 зразок тіл або останків.

"Станом на 1 січня судово-медичну експертизу пройшли 3330 тіл", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині листопада Вірменія повідомляла про 2 317 загиблих військовослужбовців в Нагірному Карабасі.

РБК-Україна писало, що в 2020 році між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни.