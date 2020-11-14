ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах

Суббота 14 ноября 2020 12:40
Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах
Фото: война в Карабахе (gov.am)
Автор: Александр Белоус

В боях за Карабах погибли более 2,3 тысяч военных

Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс обмена телами погибших продолжается.

Об этом пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook

"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе непознанных", - написала она.

При этом она отметила, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь