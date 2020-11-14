Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах

Фото: война в Карабахе (gov.am)

В боях за Карабах погибли более 2,3 тысяч военных

Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс обмена телами погибших продолжается.

Об этом пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook

"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе непознанных", - написала она.

При этом она отметила, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.