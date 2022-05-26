ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Война должна завершиться победой Украины, - президент Чехии

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 18:52
Война должна завершиться победой Украины, - президент Чехии Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чехии считают, что завершением войны России против Украины должна стать победа украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Милоша Земана во время его встречи с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Как подчеркнул Земан, сейчас у Чехии и у Швейцарии одинаковая позиция по войне, которую начала Россия против Украины.

"Обе стороны (Швейцария и Чехия - ред.) надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины", - подчеркнул глава чешского государства.

При этом он отметил роль Швейцарии, которая, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к санкциям Запада против РФ.

"Позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию", - заявил Земан.

Напомним, ранее Земан заявлял, что президент России Владимир Путин вторжением в Украину поддался иллюзии о том, что Россия является всесильной со второй армией в мире. Однако сегодня это выглядит смешно.

Также мы писали, что Земан отклонил просьбу 11 граждан своей страны о вступлении в армию Украины. Глава государства принял такое решение на основании чешского Министерства обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Чехия Милош Земан Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины