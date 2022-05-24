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Президент Чехии не разрешил 11 гражданам страны вступить в армию Украины

Новина українською →
Прага, Вторник 24 мая 2022 17:51
Президент Чехии не разрешил 11 гражданам страны вступить в армию Украины Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан отклонил просьбу 11 граждан своей страны о вступлении в армию Украины. Глава государства принял такое решение на основании чешского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека.

"Президент Чешской Республики Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил просьбы 11 граждан Чехии, разрешить им вступить в ряды Вооруженных сил Украины", - написал Овчачек в Twitter.

Представитель чешского президента пояснил, что Земан принял такое решение на основании рекомендации Минобороны.

Напомним, ранее Земан одобрил вступление в армию Украины более 100 чехам. Всего, по данным Минобороны страны, около 400 граждан Чехии подали запрос на службу в ВСУ.

Отметим, Чехия одна из 47 стран, принимавшая участие во вчерашней встрече в формате "Рамштайн". По итогам заседания Прага объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут ударные вертолеты, танки и ракетные системы.

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