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Війна має завершитися перемогою України, - президент Чехії

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Четвер 26 травня 2022 18:52
Війна має завершитися перемогою України, - президент Чехії Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії вважають, що завершенням війни Росії проти України має стати перемога української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Мілоша Земана під час його зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Як підкреслив Земан, зараз у Чехії та у Швейцарії однакова позиція щодо війни, яку почала Росія проти України.

"Обидві сторони (Швейцарія та Чехія - ред.) сподіваються, що цей конфлікт буде вирішено не гнилим компромісом, а перемогою України", - наголосив глава чеської держави.

При цьому він відзначив на ролі Швейцарії, яка, незважаючи на свій нейтралітет, приєдналася до санкцій Заходу проти РФ.

"Позиція Швейцарії ясно свідчить про те, що країна стоїть на західних цінностях і має чітку позицію", - заявив Земан.

Нагадаємо, раніше Земан заявляв, що президент Росії Володимир Путін вторгненням в Україну піддався ілюзії про те, що Росія є всесильною із другою армією у світі. Однак, сьогодні це виглядає смішно.

Також ми писали, що Земан відхилив прохання 11 громадян своєї країни щодо вступу до армії України. Глава держави ухвалив таке рішення на підставі чеського Міністерства оборони.

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