Воїни ЗСУ взяли в полон п'ятьох "м'ясних штурмовиків" з Колумбії (відео)

У 33-й ОМБр наголосили, що Росія залучає до війни проти України громадян інших країн. Таким чином окупанти намагаються компенсувати значні втрати особового складу.

"У зв’язку із значними втратами, окупанти компенсують свої сили громадянами інших країн і обіцяють гори, які ті ніколи не побачать", - йдеться в повідомленні.

Полонені розповіли, що спочатку не усвідомлювали, у яку пастку потрапили.

Менш ніж за два місяці вони зрозуміли, що замість обіцяної тилової служби на них чекає участь у штурмах.

Чому найманці не могли відступити

За словами українських військових, просто відмовитися від бойових завдань колумбійці не могли. Позаду них залишалися російські військові, а спроба відступу могла обернутися в'язницею або навіть розстрілом.

У такій ситуації полон став для найманців фактично єдиним способом урятуватися від подальшої участі у боях.