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Громадяни 51 країни потрапили в український полон, - Лубінець

22:03 04.08.2026 Вт
2 хв
Ці цифри показують справжній масштаб участі іноземців у війні
aimg Марія Науменко
Громадяни 51 країни потрапили в український полон, - Лубінець Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
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У полоні в Україні опинилися громадяни 51 країни, які воювали на боці російської армії. Цей факт свідчить про масштаби залучення іноземців до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Однією з тем, на які Лубінець звернув особливу увагу під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України, стала участь іноземців у війні на боці Росії.

"Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки", - наголосив він.

Омбудсман також нагадав про інші ключові гуманітарні питання. Зокрема, вже підтверджено 20 610 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 - за сприяння Офісу омбудсмана.

Крім того, тисячі українських цивільних і військовополонених досі перебувають у російській неволі. За словами Лубінця, кожен злочин Росії має бути належно задокументований, а винні - притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що щонайменше 20 російських військових після обміну повторно здалися в український полон.

За даними штабу, після повернення Росія знову відправляє їх на фронт.

Також нещодавно бійці Сил спеціальних операцій без жодного пострілу взяли в полон двох російських окупантів, непомітно діставшись до їхніх добре замаскованих схованок у ворожому тилу.

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