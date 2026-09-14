Украинские военные в июне взяли в плен пятерых граждан Колумбии, воевавших на стороне РФ. В русскую армию их завербовали под видом службы в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook 33-й отдельной механизированной бригады.
В 33-й ОМБр отметили, что Россия вовлекает в войну против Украины граждан других стран. Таким образом, оккупанты пытаются компенсировать значительные потери личного состава.
"В связи со значительными потерями, оккупанты компенсируют свои силы гражданами других стран и обещают горы, которые те никогда не увидят", - говорится в сообщении.
Пленные рассказали, что сначала не осознавали, в какую ловушку попали.
Менее чем через два месяца они поняли, что вместо обещанной тыловой службы их ждет участие в штурмах.
По словам украинских военных, просто отказаться от боевых задач колумбийцы не могли. Позади них оставались русские военные, а попытка отступления могла обернуться тюрьмой или даже расстрелом.
В такой ситуации плен стал для наемников фактически единственным способом спастись от дальнейшего участия в боях.
Напомним, в августе 2026 года омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что в украинском плену находятся граждане 51 страны, которые воевали на стороне России.
Россия пытается компенсировать потери на фронте, которые уже приобрели рекордные масштабы. По состоянию на 9 сентября 2026 года общие боевые потери армии РФ превысили 1,5 млн. убитыми и ранеными.