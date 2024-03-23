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Воїни ЗСУ на півдні за добу знищили багато техніки, човен і понад 150 окупантів

Субота 23 березня 2024 15:20
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Воїни ЗСУ на півдні за добу знищили багато техніки, човен і понад 150 окупантів Фото: в Силах оборони півдня України оновили втрати росармії (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники протягом доби на Оріхівському та Херсонському напрямках завдали російським загарбникам суттєвих втрат в особовому складі та техніці. Зокрема були ліквідовані понад 150 інтервентів, 5 танків, човен, кілька станцій РЕБ та комплексів відеоспостереження "Муром-М";

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Зазначається, що на вказаних напрямках бійці ЗСУ надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Згідно з підтвердженими даними, втрати росармії на Оріхівському та Херсонському напрямках склали:

  • 152 окупанти;
  • 73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
  • 5 танків;
  • 13 гармат;
  • 8 мінометів;
  • 37 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 станції радіолокаційної боротьби;
  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
  • 2 камери відеоспостереження;
  • 1 комплект антенних систем управління БпЛА;
  • 1 одиниця військової інженерної техніки;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 човен.

Крім того, додали в Силах оборони півдня, були знищені також ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.

Втрати росармії в Україні

Нагадаємо, як сьогодні вранці, 23 березня, поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, за минулу добу втрати війск РФ в Україні склали 1050 окупантів, таким чином загальна кількість втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення становить вже близько 435 760 солдатів.

Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 19 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем.

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