Воины ВСУ на юге за сутки уничтожили много техники, лодку и более 150 оккупантов

Украинские защитники в течение суток на Ореховском и Херсонском направлениях нанесли российским захватчикам существенные потери в личном составе и технике. В частности, были ликвидированы более 150 интервентов, 5 танков, лодка, несколько станций РЭС и комплексов видеонаблюдения "Муром-М";

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что на указанных направлениях бойцы ВСУ в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах.

Согласно подтвержденным данным, потери росармии на Ореховском и Херсонском направлениях составили:

152 оккупанта;

73 единицы вооружения и военной техники, из них:

5 танков;

13 орудий;

8 минометов;

37 единиц автобронетехники;

2 радиолокационной станции борьбы;

2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

2 камеры видеонаблюдения;

1 комплект антенных систем управления БпЛА;

1 единица военной инженерной техники;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

Кроме того, добавили в Силах обороны юга, были уничтожены также еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.

Потери росармии в Украине

Напомним, как сегодня утром, 23 марта, проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, за минувшие сутки потери войск РФ в Украине составили 1050 оккупантов, таким образом общее количество потерь противника с начала широкомасштабного вторжения составляет уже около 435 760 солдат.

Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 19 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем.