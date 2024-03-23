Понад 1000 окупантів, 75 дронів і майже 40 ракет. Нові втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 23 березня, склали 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 435 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 75 дронів та 39 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.03.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 69 бойових зіткнень. Ворог активно намагається наступати на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські війська просунулися поблизу Кремінної, на захід від Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області.

ЗСУ намагаються утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області, включаючи Кринки та в районі Антонівського мосту. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

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