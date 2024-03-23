ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 1000 окупантів, 75 дронів і майже 40 ракет. Нові втрати РФ за добу

Україна, Субота 23 березня 2024 08:39
UA EN RU
Понад 1000 окупантів, 75 дронів і майже 40 ракет. Нові втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 23 березня, склали 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 435 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 75 дронів та 39 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 435760 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 6852 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 13130 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 10811 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1018 од.;
  • засоби ППО - 723 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8463 (+75) од.;
  • крилаті ракети - 1992 (+39) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14344 (+57) од.;
  • спеціальна техніка - 1768 (+19) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 69 бойових зіткнень. Ворог активно намагається наступати на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські війська просунулися поблизу Кремінної, на захід від Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області.

ЗСУ намагаються утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області, включаючи Кринки та в районі Антонівського мосту. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими