Воїни ССО показали, як знищили взвод окупантів на "промці" на Донецькому напрямку
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ у Донецькій області ліквідували взвод російських загарбників під час дронового нальоту на ворожі позиції на промисловому комплексі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ССО ЗСУ.
У відомстві уточнили, що такий наліт на промисловий комплекс на Донецькому напрямку здійснили оператори 3-го полку ССО, й під час операції вдалося знищити близько взводу військових РФ.
"Лиш одному ворожому військовому вдалося зберегти життя - оператори змусили його здатися в полон", - розповіли захисники.
Зазначається, що російський полонений розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та про склади боєприпасів. У ССО додали, що ці арсенали ворога було "знищено того ж дня".
"Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони", - передали в ССО.
Спочатку "відпрацювали" оператори дронів, й після "скидів" й ударів FPV захисники залетіли на "промку" на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.
Нагадаємо, перед цим ми писали, що бійці ССО провели зачистку промислового об'єкта у тилу ворога, й тоді були ліквідовані 23 окупанти.
Також раніше в Силах оборони України розповіли, що ССО почали проводити операції в Курській області за кілька місяців до початку наступу ЗСУ. Зазначалося, що основні сили були заведені вже підготовленими маршрутами.
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