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Бійці ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислового об'єкта (відео)

Понеділок 17 лютого 2025 10:11
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Бійці ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислового об'єкта (відео) Ілюстративне фото: бійці ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислового об'єкта (sof.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку промислового об'єкта у тилу ворога. Було знищено 23 окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Під час проведення аеророзвідки на одному з напрямків, оператори дронів 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства.

Було вирішено відправити тактичну групу до об'єкта, зайнятого ворогом. Спецпризначенці провели зачистку приміщення, воїни ССО утримували позиції протягом двох діб.

В наслідок інтенсивних бойових дій на території підприємства спалахнула пожежа. Після операції група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.

У результаті блискавично виконаного завдання, операторами ССО знищено 23-х окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї.

Успішна робота ЗСУ

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