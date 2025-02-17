Бійці ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислового об'єкта (відео)
Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку промислового об'єкта у тилу ворога. Було знищено 23 окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Під час проведення аеророзвідки на одному з напрямків, оператори дронів 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства.
Було вирішено відправити тактичну групу до об'єкта, зайнятого ворогом. Спецпризначенці провели зачистку приміщення, воїни ССО утримували позиції протягом двох діб.
В наслідок інтенсивних бойових дій на території підприємства спалахнула пожежа. Після операції група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.
У результаті блискавично виконаного завдання, операторами ССО знищено 23-х окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї.
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