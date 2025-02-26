Воины ССО показали, как уничтожили взвод оккупантов на "промке" на Донецком направлении
Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Донецкой области ликвидировали взвод российских захватчиков во время дронового налета на вражеские позиции на промышленном комплексе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ССО ВСУ.
В ведомстве уточнили, что такой налет на промышленный комплекс на Донецком направлении осуществили операторы 3-го полка ССО, и во время операции удалось уничтожить около взвода военных РФ.
"Лишь одному вражескому военному удалось сохранить жизнь - операторы заставили его сдаться в плен", - рассказали защитники.
Отмечается, что российский пленный рассказал ценную информацию о местах скопления противника и о складах боеприпасов. В ССО добавили, что эти арсеналы врага были "уничтожены в тот же день".
"Когда пехота противника заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов 3-го полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны", - передали в ССО.
Сначала "отработали" операторы дронов, и после "сбросов" и ударов FPV защитники залетели на "промку" на бронированных Humvee и зачистили все здания.
Напомним, перед этим мы писали, что бойцы ССО провели зачистку промышленного объекта в тылу врага, и тогда были ликвидированы 23 оккупанта.
Ранее в Силах обороны Украины рассказали, что ССО начали проводить операции в Курской области за несколько месяцев до начала наступления ВСУ. Отмечалось, что главные силы были заведены уже подготовленными маршрутами.
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