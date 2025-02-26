Воины ССО показали, как уничтожили взвод оккупантов на "промке" на Донецком направлении

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Донецкой области ликвидировали взвод российских захватчиков во время дронового налета на вражеские позиции на промышленном комплексе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу ССО ВСУ.

В ведомстве уточнили, что такой налет на промышленный комплекс на Донецком направлении осуществили операторы 3-го полка ССО, и во время операции удалось уничтожить около взвода военных РФ.

"Лишь одному вражескому военному удалось сохранить жизнь - операторы заставили его сдаться в плен", - рассказали защитники.

Отмечается, что российский пленный рассказал ценную информацию о местах скопления противника и о складах боеприпасов. В ССО добавили, что эти арсеналы врага были "уничтожены в тот же день".

"Когда пехота противника заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов 3-го полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны", - передали в ССО.

Сначала "отработали" операторы дронов, и после "сбросов" и ударов FPV защитники залетели на "промку" на бронированных Humvee и зачистили все здания.