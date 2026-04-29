Воїни СБС зірвали наступальні дії окупантів у двох областях

Оператори СБС повідомили про результати бойової роботи: у Запорізькій і Харківській областях уражено транспорт противника, що зірвало його спроби просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Сил безпілотних систем ЗСУ в мережі Telegram.

Удари по логістиці противника

На напрямках у Запорізькій та Харківській областях українські підрозділи продовжують стримувати активність ворога.

Як зазначають у СБС, основна увага наразі зосереджена на знищенні транспорту, який використовується для перекидання особового складу та постачання.

Це дає змогу послаблювати наступальні можливості противника та порушувати його плани.

Ставка ворога на мобільність

За даними військових, противник робить акцент на застосуванні малогабаритного транспорту, розраховуючи підвищити маневреність підрозділів і прискорити логістику.

Такі рішення мали забезпечити гнучкіше ведення бойових дій, однак на практиці ці спроби системно присікаються.

Роль бригади "Ахіллес"

У СБС підкреслюють, що нейтралізація таких дій стала можливою завдяки технологічній перевазі та підготовці операторів 429-ї окремої бригади "Ахіллес".

У результаті злагоджених дій підрозділів СБС транспорт противника виводиться з ладу і знищується.

Це має прямий вплив на перебіг бойових дій, оскільки позбавляє ворога можливості оперативно переміщати сили і ресурси.