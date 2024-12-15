ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Воїни Нацгвардії тепер можуть перевестись через "Армію+", наступні - прикордонники

Неділя 15 грудня 2024 20:30
UA EN RU
Воїни Нацгвардії тепер можуть перевестись через "Армію+", наступні - прикордонники Фото: вже є 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Від сьогоднішнього дня воїни Нацгвардії мають можливість перевестись через застосунок "Армія+". Пізніше таку ж можливість отримають прикордонники.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сьогодні - новий крок у нашому державному застосунку "Армія+": тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що на першому етапі переведення для воїнів Нацгвардії відкриті безпосередньо всередині Нацгвардії. Однак стоїть завдання додати також можливість переведень між підрозділами Збройних сил України та Національної гвардії.

"Найближчим часом в "Армію+" будуть додані ще підрозділи наших прикордонників", - анонсував президент.

Зеленський також поінформував, що станом на сьогодні вже є 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів ЗСУ.

"Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, днями в додатку "Армія+" запустили сервіс для нагороди військових за знищену техніку. Тепер українські військовослужбовці можуть подавати електронні рапорти, що дасть змогу спростити процес і скоротити терміни виплати до 72 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Нацгвардія Війна в Україні
NEWS
У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія
У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових