Воїни Нацгвардії тепер можуть перевестись через "Армію+", наступні - прикордонники

Від сьогоднішнього дня воїни Нацгвардії мають можливість перевестись через застосунок "Армія+". Пізніше таку ж можливість отримають прикордонники.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

"Сьогодні - новий крок у нашому державному застосунку "Армія+": тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що на першому етапі переведення для воїнів Нацгвардії відкриті безпосередньо всередині Нацгвардії. Однак стоїть завдання додати також можливість переведень між підрозділами Збройних сил України та Національної гвардії.

"Найближчим часом в "Армію+" будуть додані ще підрозділи наших прикордонників", - анонсував президент.

Зеленський також поінформував, що станом на сьогодні вже є 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів ЗСУ.

"Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - резюмував глава держави.